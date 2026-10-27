Дептранс посоветовал москвичам пересесть на метро из-за ограничений движения и парковки

Дептранс посоветовал москвичам по возможности пересесть на метро из-за ограничений движения и парковки в центре города. В столице проходят два саммита с участием глав многих государств.

27 октября с утра и до окончания мероприятия нельзя проехать по Краснопресненской набережной и улицам рядом с Центром международной торговли. 28 и 29 октября перекрытий будет больше. Для автомобилей закроют практически все улицы вокруг Кремля.

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