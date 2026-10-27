Путин обсудил урегулирование конфликта на Украине с лидерами Финляндии и Норвегии

Владимир Путин обсудил по телефону украинское урегулирование с президентом Финляндии Александром Стуббом и премьер-министром Норвегии Йонасом Гаром Стере.

В пресс-службе Кремля отметили, что они обменялись мнениями с учетом переговоров президента РФ со спецпосланником главы Белого дома Стивеном Уиткоффом, которые прошли 21 октября в Санкт-Петербурге, и контактов Стубба и Стере с Уиткоффом и президентом Украины Владимиром Зеленским в Осло.

Собеседники, в частности, приветствовали договоренность о возобновлении трехсторонних переговоров между Россией, США и Украиной. Они должны пройти в первой половине ноября в Абу-Даби.

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