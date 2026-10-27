Новый тоннель метро через пойму Москвы-реки соединит Замоскворецкую линию с "ЗИЛ"

В Даниловском районе Москвы начали прокладывать новый тоннель метро: он соединит Замоскворецкий радиус со станцией "ЗИЛ" Бирюлевской линии и пройдет через пойму Москвы-реки. Работы ведет щит "Эсмина", которому предстоит справиться со сложными условиями.

Профессор Азарий Лапидус отметил, что новые преграды – это здания с фундаментами глубже 15 метров, поэтому маршрут новых линий и станций выбирают с учетом сложившейся застройки.

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