Случаи заражения новым штаммом коронавируса в России не зарегистрированы. Об этом заявили в Роспотребнадзоре.

В ведомстве отметили, что впервые его выявили в мае в Канаде, а потом обнаружили в США, Испании, Австралии и Сингапуре. Основная особенность нового штамма – высокая способность проникать в организм человека. Признаки более тяжелого течения заболевания не фиксируются.

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