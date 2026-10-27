В ЦУМе появились сумки в виде туалетной бумаги

На полках Центрального универсального магазина (ЦУМа) появились необычные сумки. Известный итальянский бренд представил свою новую коллекцию. Аксессуар выполнен в виде рулона туалетной бумаги.

Изготовлена сумка из тисненого полимера с добавлением натуральной кожи и дополнена длинной ручкой из серебристых бусин и голубым принтом. Товар можно посмотреть и на сайте универмага. Сумка стоит 138,5 тысячи рублей.

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