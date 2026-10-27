В Москве 18-летняя девушка отдала мошенникам ценности на 5 млн рублей

18-летняя москвичка отдала мошенникам все семейные ценности на сумму свыше 5 миллионов рублей. Девушке пришло СМС о доставке, и она назвала код, после чего на ее телефон посыпались звонки от "сотрудников ведомств" с угрозами уголовной ответственностью.

Под давлением она собрала сбережения родителей, часы и украшения и передала их неизвестной. Курьера аферистов задержали по горячим следам – ею оказалась 19-летняя уроженка Брянской области, которая, по ее словам, действовала по указанию "кураторов". Возбуждено уголовное дело.

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