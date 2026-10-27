Суд в Москве рассмотрит иск Самойловой об ограничении родительских прав Джигана

Суд в Москве рассмотрит иск блогера Оксаны Самойловой к экс-супругу рэперу Джигану (настоящее имя – Денис Устименко-Вайнштейн) с требованием ограничить его родительские права. Предварительное заседание назначено на 18 декабря. У пары четверо общих детей, которые, по словам адвоката Самойловой, сейчас живут с матерью.

Кроме того, истица хочет взыскать с бывшего супруга около двух миллионов рублей задолженности по алиментам. Представители Самойловой отметили, что она открыта к диалогу, но представители Джигана на связь с ней пока не выходили.

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