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27 октября, 07:30

Общество

СФР начал отказывать в маткапитале на строительство дома на садовых участках

СФР начал отказывать в маткапитале на строительство дома на садовых участках

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Семьям с детьми начали отказывать в использовании материнского капитала для строительства частного дома на участках, предназначенных для садоводства. Причиной стали разъяснения Социального фонда, разосланные в регионы: если в документах нет формулировки "для собственных нужд", в выплате отказывают.

Из-за этого многие ипотечные сделки оказались в подвешенном состоянии. При этом в самом СФР заявили, что использование маткапитала не регулируется разъяснениями фонда, а случаи строительства дома для постоянного проживания на садовых участках единичны. Однако юристы и Российская гильдия риэлторов уже обратились в Генпрокуратуру с просьбой дать правовую оценку.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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