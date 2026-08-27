Собянин представил новые площадки в кинопарке "Москино"

Новые площадки для съемок открылись в кинопарке "Москино" в Краснопахорском районе. Их представил Сергей Собянин. В парке уже есть 74 натурные площадки с готовыми декорациями и 8 павильонов.

Собянин отметил, что "Москино" становится крупнейшей площадкой для съемок в мире. Количество съемок увеличилось почти в 2 раза по сравнению с прошлым годом. В этом году площадку посетят около 1 миллиона человек.

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