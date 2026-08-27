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27 августа, 14:30

Транспорт

Автоэксперт объяснил, стоит ли использовать топливные присадки

Автоэксперт объяснил, стоит ли использовать топливные присадки

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Топливные присадки, которые автомобилисты используют для улучшения качества топлива и снижения нагрузки на двигатель, неэффективны, предупреждают эксперты. При этом спрос на такие средства среди российских водителей растет.

Как пояснил автоэксперт Денис Шаровар, присадки не способны устранить серу из топлива низкого класса, это можно сделать только на заводе. Присадки могут лишь немного повысить октановое число.

Чтобы снизить негативное влияние топлива низкого качества, эксперт посоветовал использовать масло с повышенным щелочным числом и чаще его менять. Об этом – в эфире телеканала Москва 24.

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