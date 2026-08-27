Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

27 августа, 14:30

Город

Новости градостроительного комплекса Москвы

Новости градостроительного комплекса Москвы

Новости социального блока Москвы

Телеканал Москва 24 подвел итоги конкурса "Районы, кварталы"

Собянин: завершено строительство головного здания Троицкой поликлиники

Очевидцы рассказали подробности массового ДТП на Варшавском шоссе

Сергей Собянин объявил о начале строительства станции метро "Ватутинки"

"Новости дня": новые островки безопасности начали тестировать в Москве

Москвичка передала мошенникам 75,5 млн рублей

Лауреатов конкурса "Архитектура дипломатии" наградили в МИД России

Спрос на электрокары и гибриды резко вырос в Москве

Телеканал Москва 24 подготовил дайджест новостей о столичном градостроительстве.

Велопешеходный мост в створе Островной улицы свяжет Мнёвниковскую пойму и район Крылатское, сообщил Сергей Собянин. Сочетание арочной и вантовых схем делает мост уникальным сооружением. Мост сформирует непрерывный беговой и веломаршрут для 270 тысяч человек.

"На юго-западе Москвы появится спортивный центр общей площадью более 3,7 тысячи квадратных метров. Двухэтажное здание возведут в Обручевском районе. Помимо зала для учебно-тренировочных занятий по дзюдо, в нем предусмотрены кардиозона и тренажерный зал, рядом со спортивным центром будет оборудована парковка на 11 машиномест", – сообщил заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

На участке Рублево-Архангельской линии щиту предстоит пройти свыше 2,52 километра – уже пройдено более 2 километров. Применяемая машина надежна и предназначена для проходки в сложных гидрогеологических условиях.

Читайте также
городстроительствоСергей СобянинВладимир Ефимов

Новый челлендж зумеров шокировал соцсети

Дети едят стиральный порошок на камеру

Читать
закрыть

Как работает женская интуиция?

Женщины действительно обладают более высокой эмоциональной чувствительностью и реактивностью

У представительниц женского пола межполушарные связи развиты сильнее

Читать
закрыть

Чем заняться в Москве в последние выходные лета?

Фестиваль искусств "Горький +" будет собирать гостей в Парке Горького

Желающие могут посетить необычные занятия по пилатесу с использованием светодиодных LED-масок

Читать
закрыть

Как изменится жизнь россиян с внедрением 5G?

Эксперты уверены: в будущем интернет может стать полностью беспроводным

Читать
закрыть

Что известно об убийстве вдовы бывшего вице-премьера Дагестана?

Подозрения пали на друга 17-летнего сына Каменевой

Читать
закрыть

Что известно о катастрофическом наводнении в Непале?

По предварительным данным, погибли 359 человек

Сотни пропали без вести, в том числе восемь россиян

Читать
закрыть

Почему планета вышла на траекторию вымирания?

Коэффициент рождаемости в мире опустился ниже уровня воспроизводства населения

Эксперты уверены: для решения демографических проблем стоит опираться на исторический опыт

Читать
закрыть

Что приготовила "Ночь кино" в Москве?

Все желающие смогут посетить тематические мастер-классы, увидеть знаковые фильмы

На ВДНХ можно научиться передавать сложные эмоции с помощью жестов

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика