Новости градостроительного комплекса Москвы

Телеканал Москва 24 подготовил дайджест новостей о столичном градостроительстве.

Велопешеходный мост в створе Островной улицы свяжет Мнёвниковскую пойму и район Крылатское, сообщил Сергей Собянин. Сочетание арочной и вантовых схем делает мост уникальным сооружением. Мост сформирует непрерывный беговой и веломаршрут для 270 тысяч человек.

"На юго-западе Москвы появится спортивный центр общей площадью более 3,7 тысячи квадратных метров. Двухэтажное здание возведут в Обручевском районе. Помимо зала для учебно-тренировочных занятий по дзюдо, в нем предусмотрены кардиозона и тренажерный зал, рядом со спортивным центром будет оборудована парковка на 11 машиномест", – сообщил заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

На участке Рублево-Архангельской линии щиту предстоит пройти свыше 2,52 километра – уже пройдено более 2 километров. Применяемая машина надежна и предназначена для проходки в сложных гидрогеологических условиях.