Летняя студия Москвы 24 выполнена в виде зеркальной сферы с яркой подсветкой

Летняя студия телеканала Москва 24 выполнена в виде зеркальной сферы с яркой подсветкой. Она начала работу на Тверской улице в рамках проекта "Лето в Москве". Площадку создали совместно с Комплексом градостроительной политики и строительства города Москвы.

К 70-летию Дня строителя подготовили образовательную программу для москвичей и гостей столицы, включая лекции о градостроительстве и архитектуре Москвы от ведущих экспертов и показ фильмов о развитии столицы.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.