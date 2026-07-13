13 июля, 07:45Общество
Летняя студия Москвы 24 выполнена в виде зеркальной сферы с яркой подсветкой
Летняя студия телеканала Москва 24 выполнена в виде зеркальной сферы с яркой подсветкой. Она начала работу на Тверской улице в рамках проекта "Лето в Москве". Площадку создали совместно с Комплексом градостроительной политики и строительства города Москвы.
К 70-летию Дня строителя подготовили образовательную программу для москвичей и гостей столицы, включая лекции о градостроительстве и архитектуре Москвы от ведущих экспертов и показ фильмов о развитии столицы.
Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.