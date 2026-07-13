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13 июля, 07:45

Общество

Летняя студия Москвы 24 выполнена в виде зеркальной сферы с яркой подсветкой

Летняя студия Москвы 24 выполнена в виде зеркальной сферы с яркой подсветкой

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Летняя студия телеканала Москва 24 выполнена в виде зеркальной сферы с яркой подсветкой. Она начала работу на Тверской улице в рамках проекта "Лето в Москве". Площадку создали совместно с Комплексом градостроительной политики и строительства города Москвы.

К 70-летию Дня строителя подготовили образовательную программу для москвичей и гостей столицы, включая лекции о градостроительстве и архитектуре Москвы от ведущих экспертов и показ фильмов о развитии столицы.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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Сюжет: Лето в Москве
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