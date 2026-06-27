В России введут новый ГОСТ на мороженое

Новый ГОСТ на мороженое введут в России. Согласно требованиям, в составе десерта не должно быть посторонних жиров, допускаются только молочные компоненты. Структура мороженого должна быть однородной и плотной.

Также отдельно прописаны требования к сырью: сырое молоко и сливки обязаны соответствовать ветеринарным нормам. В новом стандарте регулируется доля содержания топпингов и различных добавок.

Об этом – в эфире телеканала Москва 24.