Экономист объяснил, как работает демпфер на топливном рынке

Госдума приняла поправки для стимулирования рынка топлива в России. В частности, принят законопроект о корректировке топливного демпфера.

Как пояснил кандидат экономических наук, эксперт финансового рынка Андрей Бархота, механизм демпфера на рынке топлива представляет собой инструмент сглаживания ценовых колебаний.

По его словам, демпфер может работать в двух направлениях: повышенное налогообложение применяется, когда у нефтяных компаний наблюдается избыточный экспорт или производство топлива, а субсидирование компаний используется в ситуациях, когда государству необходимо стимулировать рост производства топлива.

Об этом – в эфире телеканала Москва 24.