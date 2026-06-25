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25 июня, 22:15

Политика

Экономист объяснил, как работает демпфер на топливном рынке

Экономист объяснил, как работает демпфер на топливном рынке

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Госдума приняла поправки для стимулирования рынка топлива в России. В частности, принят законопроект о корректировке топливного демпфера.

Как пояснил кандидат экономических наук, эксперт финансового рынка Андрей Бархота, механизм демпфера на рынке топлива представляет собой инструмент сглаживания ценовых колебаний.

По его словам, демпфер может работать в двух направлениях: повышенное налогообложение применяется, когда у нефтяных компаний наблюдается избыточный экспорт или производство топлива, а субсидирование компаний используется в ситуациях, когда государству необходимо стимулировать рост производства топлива.

Об этом – в эфире телеканала Москва 24.

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