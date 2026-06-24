В Фонде энергетического развития заявили об отсутствии проблем с топливом в РФ

Глобальных проблем с топливообеспечением в РФ нет, заявил директор Фонда энергетического развития Сергей Пикин. По его словам, трудности носят логистический характер, поскольку топливо нужно доставить от нефтеперерабатывающих заводов в регионы с высоким спросом.

Отдельная ситуация складывается в Крыму, где организация поставок требует дополнительных усилий. Нормирование отпуска топлива на отдельных АЗС Пикин объяснил тем, что бензовозы не успевают восполнять запасы, а топливо раскупается быстро.

Об этом – в эфире телеканала Москва 24.