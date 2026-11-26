Сергей Собянин принял участие в конференции "Путешествие в мир ИИ" в Москве. Мэр показал Владимиру Путину и президенту Казахстана Касым-Жомарту Токаеву, как столица использует Цифровой двойник города – систему ИИ-сервисов для управления мегаполисом, которая работает с 2019 года.

Цифровой двойник Москвы представляет собой точную виртуальную копию столицы в границах ЦКАД со всеми зданиями, дорогами и коммуникациями. Чтобы она оставалась актуальной, специалисты ежегодно делают более 12 миллионов фотографий, а ИИ-агенты помогают обрабатывать снимки и сами строят 3D-модели территорий.

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