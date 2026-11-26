Сергей Собянин принял участие в конференции "Путешествие в мир ИИ" в Москве. Мэр показал Владимиру Путину и президенту Казахстана Касым-Жомарту Токаеву, как столица использует Цифровой двойник города – систему ИИ-сервисов для управления мегаполисом, которая работает с 2019 года.

Высота снежного покрова в столице превысила средние ноябрьские значения, рассказали в Гидрометцентре России. Это произошло из-за влияния балканского циклона.



С 1 марта следующего года начнет действовать новый порядок медосвидетельствования. Если врач обнаружит заболевание, которое может стать противопоказанием к управлению автомобилем, он будет обязан уведомить об этом водителя и передать информацию в ГИБДД.

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