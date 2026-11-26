"Мосбилет" приглашает отметить День матери на культурных площадках Москвы. Программа охватит практически все сферы культурной жизни столицы. Горожан ждут кинопоказы, творческие встречи, тематические экскурсии и концерты.

Вход на многие мероприятия будет свободным. Для участия в некоторых событиях потребуется приобрести билет или пройти регистрацию. День матери отметят в это воскресенье, 29 ноября.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

