26 ноября, 07:00Культура
Москвичи смогут отметить День матери на культурных площадках столицы
"Мосбилет" приглашает отметить День матери на культурных площадках Москвы. Программа охватит практически все сферы культурной жизни столицы. Горожан ждут кинопоказы, творческие встречи, тематические экскурсии и концерты.
Вход на многие мероприятия будет свободным. Для участия в некоторых событиях потребуется приобрести билет или пройти регистрацию. День матери отметят в это воскресенье, 29 ноября.
Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.