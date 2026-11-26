26 ноября, 07:15Город
Гостиничный комплекс "Россия" открылся в центре Москвы
В Москве открылся гостиничный комплекс "Россия", расположенный на территории исторического района Зарядье. В нем оборудовали 151 номер, рестораны, конгресс-центр, переговорные и центры здоровья.
При восстановлении исторического облика улицы Варварки архитекторы использовали 3D-сканирование фасадов трех зданий начала XX века. В интерьерах комплекса отразили культурные образы России.
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