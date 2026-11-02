В Москве увеличилось число сезонных кафе

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

В 2026 году число сезонных кафе в Москве выросло более чем на 500 по сравнению с показателем годичной давности. Об этом сообщила пресс-служба столичного департамента торговли и услуг.

Всего в схему размещения включено свыше 5,5 тысячи летних кафе. При этом сезон летних веранд уже завершился. Тем не менее они стали привычной частью городской жизни: москвичи чаще бронируют столики на верандах, а не внутри.

По данным пресс-службы, такие кафе дают дополнительные посадочные места, а заведениям помогают наращивать выручку. Заявку на включение сезонного кафе в схему представители общепита могут подать в любое удобное время, не дожидаясь начала летнего сезона.

Если нужно разместить столы и стулья без дополнительных элементов, доступен уведомительный порядок. Этой мерой уже воспользовались более 1 400 крупных ресторанов и небольших кофеен у дома. Сезонные площадки открывают как локальные кафе, так и крупные фудхоллы в городских парках.

По словам территориального управляющего концепции Resto Айшат Аливердиевой, в ресторанной группе Vasilchuki более 20 открытых конструкций добавили около 2,5 тысячи посадочных мест. В зависимости от площадки на каждой террасе от 40 до 80 мест, а в некоторых локациях – 300–400.

В ресторанах ресторанной группы Perelman People открылось семь веранд, что позволило расширить посадочную емкость в теплые месяцы. В компактном формате "Рыба моя в Японии" было около 15 мест, в самом крупном – "Рыба моя" на Цветном бульваре – до 85 мест.

Московский ресторатор Владимир Перельман сообщил, что вклад сезонных конструкций в выручку составляет от 15 до 35% в зависимости от локации.

Ранее первый "Select Перекресток" начал работу в Российском университете дружбы народов имени Патриса Лумумбы в Москве. Кафе расположено в кампусе вуза и предлагает 350 позиций: завтраки, обеды, перекусы и кофе. Еду можно съесть на месте или взять с собой. Рядом обустроен коворкинг на 45 мест с оборудованием для лекций и встреч.

