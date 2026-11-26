Машины с нечитаемыми номерами будет распознавать искусственный интеллект. О запуске системы сообщили в "Автодоре".

Технология нужна для распознавания автомобилей, номера которых не видны, например, из-за плохой погоды. Система создает уникальный цифровой профиль каждой машины, анализируя ее внешние особенности, и сверяет данные с информацией об автомобилях, которые ранее проезжали по платным дорогам.

Об этом – в эфире телеканала Москва 24.