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26 октября, 17:15

Общество

В МВД напомнили о возможности заявить об утрате паспорта через "Госуслуги"

В МВД напомнили о возможности заявить об утрате паспорта через "Госуслуги"

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Подать заявление о признании паспорта недействительным можно через портал "Госуслуги", сообщили в миграционной службе МВД. Такой формат позволит быстрее сообщить об утрате документа и снизить риск того, что личные данные попадут к мошенникам.

Для подачи заявления нужны данные утраченного паспорта и описание обстоятельств его потери. При этом учетная запись на "Госуслугах" должна быть подтвержденной. Подать заявление от имени другого человека нельзя.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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