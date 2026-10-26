В МВД напомнили о возможности заявить об утрате паспорта через "Госуслуги"

Подать заявление о признании паспорта недействительным можно через портал "Госуслуги", сообщили в миграционной службе МВД. Такой формат позволит быстрее сообщить об утрате документа и снизить риск того, что личные данные попадут к мошенникам.

Для подачи заявления нужны данные утраченного паспорта и описание обстоятельств его потери. При этом учетная запись на "Госуслугах" должна быть подтвержденной. Подать заявление от имени другого человека нельзя.

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