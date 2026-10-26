Суд рассмотрит иск Самойловой к Джигану 18 декабря

Заседание по иску Оксаны Самойловой к рэперу Джигану назначили на 18 декабря. 26 октября в суде прошла беседа сторон в закрытом формате.

Адвокаты Самойловой заявили, что намерены добиваться правильного расчета задолженности по алиментам и ее погашения. По данным СМИ, долг превышает 1,7 миллиона рублей. Ранее в отношении артиста возбудили исполнительное производство.

Кроме того, Самойлова хочет через суд ограничить Джигана в родительских правах на полгода. Об этом – в эфире телеканала Москва 24.