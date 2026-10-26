Строительство нового здания Большого Московского цирка началось в Мнёвниковской пойме. Старт строительству дал Сергей Собянин.

По словам мэра, создание нового дома Большого Московского цирка, который по своей архитектуре и технологиям является уникальным, дает возможности для того, чтобы продолжать лучшие традиции российского цирка и создавать совершенно уникальные, интересные проекты мирового уровня.

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