26 октября, 15:15Мэр Москвы
Строительство нового здания Большого Московского цирка началось в Мнёвниковской пойме
Строительство нового здания Большого Московского цирка началось в Мнёвниковской пойме. Старт строительству дал Сергей Собянин.
По словам мэра, создание нового дома Большого Московского цирка, который по своей архитектуре и технологиям является уникальным, дает возможности для того, чтобы продолжать лучшие традиции российского цирка и создавать совершенно уникальные, интересные проекты мирового уровня.
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