Собянин: в Москве ежегодно восстанавливают около 150 памятников архитектуры

Ежегодно в Москве восстанавливают около 150 памятников архитектуры, рассказал Сергей Собянин на своей странице в МАХ. Сейчас в городе одновременно реставрируют более 500 объектов культурного наследия.

Один из объектов – Дом Пашкова на Воздвиженке, построенный в конце XVIII века. Это один из известных образцов русского зодчества.

Работы также идут в Донском мужском монастыре, где сочетаются элементы древнерусского зодчества и барокко. Специалисты уже восстановили исторический облик Дома настоятеля, отреставрировали фасады и купола Нового собора, а также 9 из 12 крепостных башен.

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