Движение трамваев изменят в Москве из-за марафона 27 сентября

В центре Москвы 27 сентября с 08:00 до 17:00 изменится схема движения трамваев в связи с проведением Московского марафона.

Маршрут Т1 будет курсировать между Павелецким вокзалом и станцией метро "Красносельская" через "Пролетарскую", "Площадь Ильича", "Авиамоторную", Красноказарменную улицу и "Бауманскую". Трамваи Т2 проследуют от Павелецкого вокзала до станции метро "Авиамоторная" через "Пролетарскую" и "Площадь Ильича". Маршрут А свяжет станцию МЦД Калитники и Серпуховский Вал, следуя через Павелецкий вокзал и станцию метро "Тульская".

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.