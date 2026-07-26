Владимир Путин поздравил военных моряков с Днем ВМФ

Владимир Путин поздравил военных моряков с Днем Военно-морского флота (ВМФ) в Главном Адмиралтействе в Санкт-Петербурге.

Также президент России передал поздравления бойцам и командирам, которые сейчас находятся на боевых рубежах и поблагодарил их за службу. Он отметил, что ВМФ, в том числе морская пехота, играют важнейшую роль в решении задач специальной военной операции, а корабельные комплексы наносят разящие удары по противнику высокоточным оружием.

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