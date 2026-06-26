На Курском направлении изменится движение поездов дальнего пригорода с 29 июня по 3 июля. На участке Гривно – Чехов поезда будут следовать только в сторону области, часть рейсов отменят. Некоторые составы проследуют укороченными маршрутами до станций Львовская и Подольск.

Изменения связаны с ремонтом путей на участке пути. На движении поездов МЦД-2 это не отразится.

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