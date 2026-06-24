Три экспресс маршрута до больницы в "Сколково" запустят в Москве и Подмосковье

В Москве и Подмосковье 27 июня запустят три экспресс маршрута до городской клинической больницы № 62 в "Сколково". Автобусы будут следовать от станции метро "Войковская", станции метро "Строгино" и из поселка Истра.

От "Войковской" и "Строгино" автобусы будут курсировать ежедневно с интервалом 40 минут. Из Истры предусмотрено четыре рейса по будним дням.

Оплатить проезд пассажиры смогут картой "Тройка", банковской картой, а также социальной картой москвича или жителя Московской области.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.