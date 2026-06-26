В ЦОДД рассказали о дорожной обстановке в Москве 26 июня

Плотное движение наблюдается 26 июня на Ленинградском, Ярославском и Дмитровском шоссе в сторону центра, а также на внешней стороне ТТК в районе Савеловской эстакады. Об этом рассказала главный специалист дежурной смены ситуационного центра ЦОДД Юлия Светлова.

Днем локальные затруднения возможны в районе ремонтных работ на шоссе Энтузиастов и Липецкой улице, а также в центральной части города в пределах Садового кольца. В вечерний разъезд ожидаются затруднения по направлению в область на радиальных трассах. Осложнить движение могут аварии на магистралях при выезде из города.

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