Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

26 июня, 09:30

Транспорт

В ЦОДД рассказали о дорожной обстановке в Москве 26 июня

В ЦОДД рассказали о дорожной обстановке в Москве 26 июня

Собянин: строим путепровод через трассу Солнцево – Бутово – Варшавское шоссе

Число направляющихся в Крым поездов сократилось

Эксперты заявили, что старые отечественные автомобили наиболее уязвимы для воров

В Москве будет перекрыта одна крайняя левая полоса в проезде Девичьего Поля

Движение ограничат в ЦАО и СВАО из-за выпускного

"Новости дня": экспресс-маршруты запустят до онкологического центра в "Сколково"

Менее 1% поездок на электросамокатах в Москве проходят с нарушениями

Телеканал Москва 24 провел опрос о жалобах на самокатчиков-нарушителей

Собянин: строим путепровод через трассу Солнцево – Бутово – Варшавское шоссе

Плотное движение наблюдается 26 июня на Ленинградском, Ярославском и Дмитровском шоссе в сторону центра, а также на внешней стороне ТТК в районе Савеловской эстакады. Об этом рассказала главный специалист дежурной смены ситуационного центра ЦОДД Юлия Светлова.

Днем локальные затруднения возможны в районе ремонтных работ на шоссе Энтузиастов и Липецкой улице, а также в центральной части города в пределах Садового кольца. В вечерний разъезд ожидаются затруднения по направлению в область на радиальных трассах. Осложнить движение могут аварии на магистралях при выезде из города.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
транспортдорогигородвидеоДарья ЕрмаковаМитя Козачинский

Почему компании стали отказывать слишком хорошим кандидатам?

Менеджеры по найму опасаются, что такой сотрудник быстро заскучает

В России ситуацию усугубляет изменившийся баланс на рынке труда

Читать
закрыть

Почему взрослые стали записывать видеообращения к обидчикам из детства?

Это способ эмоциональной разгрузки, возможность высказать то, что копилось годами

Читать
закрыть

Дойдет ли аномальная жара из Европы до Москвы?

В столичный регион жара придет лишь в виде слабого шлейфа

Уже 3 июля ситуацию изменит холодный фронт

Читать
закрыть

Что означают слова Зеленского о 40-дневной операции против РФ?

Эксперты уверены: конкретный план Зеленского может быть таким же, как и предыдущие

Его первичная цель – принудить Россию остановить наступление на фронте

Читать
закрыть

Как в России отреагировали на удаление приложений VK из App Store?

Эксперты уверены: удаление VK в первую очередь скажется на обычных пользователях

Читать
закрыть

Зачем ограничивать время работы самозанятого на одного заказчика?

Мера поможет не допустить факта подмены трудовых отношений гражданско-правовыми

Однако эксперты называют грядущие изменения спорными

Читать
закрыть

Как Венесуэла пережила самое сильное землетрясение за 126 лет?

Катастрофа унесла жизни минимум 164 человек

После случившегося была объявлена угроза цунами и режим чрезвычайного положения

Читать
закрыть

Смогут ли россияне приобрести GTA VI?

Предзаказы на видеоигру стартовали в ночь на 25 июня

Первую партию игры в России планируется получить к мировому старту продаж

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика