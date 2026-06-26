В России размещение хостелов и квестов в домах может потребовать согласия жильцов. Такой законопроект разработали в Госдуме. Авторы инициативы считают, что новая мера необходима из-за многочисленных жалоб жителей на работу подобных объектов.

Документ установит правила пользования нежилыми помещениями в многоквартирных домах. Власти смогут самостоятельно вводить дополнительные требования к размещению такого бизнеса в жилых зданиях.

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