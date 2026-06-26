В Венесуэле продолжается разбор завалов и поиск выживших после двух землетрясений. В данный момент известно, что погибли 235 человек, почти 4,5 тысячи получили травмы. СМИ, ссылаясь на местные власти, сообщают, что число пропавших без вести достигло 37 тысяч человек.

Два мощных землетрясения произошли в ночь на 25 июня. Магнитуда первого составила 7,2, второго – 7,5. После этого последовали еще около 30 афтершоков. Были разрушены десятки жилых домов и административных зданий, повреждены инфраструктура и больницы, закрыт главный аэропорт страны.

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