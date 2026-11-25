Стилисты рекомендуют встречать Новый год в красных, розовых и оранжевых оттенках. По словам эксперта моды Владислава Лисовца, эти цвета останутся актуальными и в течение следующего года.

Тем, кто не предпочитает красную гамму, он советует обратить внимание на бежевые оттенки. Также в праздничном образе можно сочетать бордовый или красный с золотым. Среди других актуальных цветов эксперты выделяют оливковый, изумрудный и шоколадный.

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