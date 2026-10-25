Московские рестораны начали превращать летние веранды в зимние фотозоны. В 2025 году предпринимателям разрешили оставлять конструкции на холодный сезон, чтобы сократить расходы на демонтаж и повторную сборку.

Зимой владельцы заведений смогут использовать веранды для встреч и фотосессий, но размещать гостей за столиками на открытом воздухе будет нельзя. Предприниматели обязаны убирать снег и наледь на площадках и в радиусе пяти метров вокруг них.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.