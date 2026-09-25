Москвичам рассказали о нюансах вступления в наследство

Вопросы наследства далеко не всегда решаются мирно: пропущенные сроки, ошибки в документах и долги наследодателя способны превратить получение имущества в многолетнюю тяжбу, а покупку унаследованной квартиры – в потерю и денег, и крыши над головой.

С чего начать оформление наследства и что делать, если отведенные законом полгода уже истекли? Кто вправе получить свою долю даже вопреки завещанию? Придется ли наследнику расплачиваться по долгам умершего родственника и в каких случаях приставы могут арестовать унаследованное имущество? Почему приобретение "наследственной" квартиры называют сделкой повышенного риска и как покупателю обезопасить себя еще до подписания договора?

Об этом на пресс-конференции в Агентстве городских новостей "Москва" рассказали: