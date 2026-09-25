В центре Москвы начали тестировать светящиеся дорожные знаки – они должны снизить аварийность и сделать движение более предсказуемым. На Тверской и 1-й Тверской-Ямской улицах установили 94 элемента: 80 знаков и 14 указателей на крупных перекрестках и перед съездами.

Знаки хорошо видны в темное время суток, в непогоду и в плотном потоке, они работают на светодиодах и включаются вместе с городским освещением. Суммарно все знаки потребляют энергии не больше, чем один электрочайник.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

