01 июня, 22:15Транспорт
Биометрия сократит время прохождения предполетных процедур в аэропорту в 2 раза
Новый сервис биометрической идентификации начал работать на рейсах между Москвой и Санкт-Петербургом. По данным специалистов, система позволяет сократить время от прибытия в аэропорт до посадки в самолет в два раза.
Для использования сервиса пассажиру необходимо заранее зарегистрировать и подтвердить биометрию. После этого на этапах регистрации, досмотра и посадки можно обходиться без предъявления паспорта. По словам пассажиров, это позволяет значительно экономить время.
Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.