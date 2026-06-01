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Новости

Новости

01 июня, 22:15

Транспорт

Биометрия сократит время прохождения предполетных процедур в аэропорту в 2 раза

Биометрия сократит время прохождения предполетных процедур в аэропорту в 2 раза

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Киберэксперт оценил защиту данных в системе посадки на самолет по биометрии

Новый сервис биометрической идентификации начал работать на рейсах между Москвой и Санкт-Петербургом. По данным специалистов, система позволяет сократить время от прибытия в аэропорт до посадки в самолет в два раза.

Для использования сервиса пассажиру необходимо заранее зарегистрировать и подтвердить биометрию. После этого на этапах регистрации, досмотра и посадки можно обходиться без предъявления паспорта. По словам пассажиров, это позволяет значительно экономить время.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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