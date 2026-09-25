Число пострадавших в аварии на Ленинградском проспекте выросло до трех

В Москве на Ленинградском проспекте в районе улицы Правды произошла авария с участием шести автомобилей. По данным Госавтоинспекции, число пострадавших увеличилось до трех человек.

Очевидцы сообщают, что медицинская помощь понадобилась водителю и двум детям. Сейчас движение на этом участке затруднено в обоих направлениях. Дептранс просит водителей выбирать пути объезда.

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