Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

25 сентября, 23:15

Транспорт

Число пострадавших в аварии на Ленинградском проспекте выросло до трех

Число пострадавших в аварии на Ленинградском проспекте выросло до трех

"Новости дня": в Зеленограде начали строить дорогу между Крюково и Силино

"Новости дня": на МЦК и МЦД-3 26 сентября изменят движение поездов

Москвичам рассказали о главных событиях к вечеру 25 сентября

Станция "Москворечье" появится на Бирюлевской линии столичного метро

Движение на центральных столичных улицах ограничат из-за марафона

Сергей Собянин рассказал о строительстве Бирюлевской линии метро

Москвичи смогут подключить биометрию при оформлении карты москвича

Собянин: началось строительство дороги между районами Крюково и Силино

"Новости дня": расписание изменят на МЦД-3 и на участках МЦК

В Москве на Ленинградском проспекте в районе улицы Правды произошла авария с участием шести автомобилей. По данным Госавтоинспекции, число пострадавших увеличилось до трех человек.

Очевидцы сообщают, что медицинская помощь понадобилась водителю и двум детям. Сейчас движение на этом участке затруднено в обоих направлениях. Дептранс просит водителей выбирать пути объезда.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
транспортДТПгородвидеоЕкатерина Ефимцева

Как узаконить перепланировку и не потерять квартиру?

При желании сделать перепланировку нужно обращаться в БТИ

Сначала на место выезжает специалист, а затем собственника направляют по дальнейшему алгоритму действий

Читать
закрыть

Что не так с теорией о подмене Солнца?

Пользователи Сети развили новую теорию заговора

Читать
закрыть

Генетический скрининг для будущих родителей войдет в ОМС в 2027 году

Метод позволяет выявить носительство определенных генов и хромосомных маркеров

Читать
закрыть

Как новая "Семейная ипотека" повлияет на рынок недвижимости?

Эксперты допускают снижение продаж новостроек не менее чем на треть

Предполагается, что будет заметный крен в сторону загородного рынка

Читать
закрыть

Почему Китай-Город в Москве превратился в место встречи неформалов?

Молодые люди приходят сюда ради новых знакомств и ярких эмоций

Читать
закрыть

Чем косметологические процедуры угрожают россиянам?

Косметолог из Калининграда повредила клиентке тройничный нерв во время увеличения губ

У девушки началось онемение, отек и прострелы в ухе

Читать
закрыть

Чем грозит планете экстремальное усиление Эль-Ниньо?

Более 450 тысяч человек могут погибнуть к февралю 2026 года из-за аномальной жары

Читать
закрыть

Зачем в РФ хотят усилить контроль за средствами граждан?

Финансовые организации будут следить за компаниями, которые работают с большими объемами наличных

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика