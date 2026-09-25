Ведущие футбольные лиги Европы готовят заявление, требующее от FIFA серьезных реформ

Ведущие футбольные лиги Европы готовят заявление, требующее от Международной федерации футбола (FIFA) серьезных реформ. Руководство чемпионатов Англии, Германии, Италии и Испании настаивают на том, чтобы FIFA учитывала их мнение при составлении глобального футбольного календаря.

По информации некоторых инсайдеров, в документе может также содержаться требование отставки президента FIFA Джанни Инфантино.

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