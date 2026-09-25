Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

25 сентября, 09:00

Спорт

Ведущие футбольные лиги Европы готовят заявление, требующее от FIFA серьезных реформ

Ведущие футбольные лиги Европы готовят заявление, требующее от FIFA серьезных реформ

Футболист молодежной команды "Балтики" Кузьмин набросил мяч в штрафную из аута

Любителей зумбы ждут на площадке спецпроекта "На высоте" 26 сентября

Московский марафон пройдет в центре столицы в выходные

Новости Москвы: новые спортивные кластеры появились на юго-западе города

"Москва – столица спорта": реслинг-шоу показали в городе

Футболист ЦСКА Кирилл Данилов пропустил тренировку сборной России

Кубок Посла Китая по вэйци пройдет в Москве

Овечкин провел первую тренировку после вынужденной паузы

Москвичи могут посещать бесплатные тренировки в рамках проекта "Мой спортивный район"

Ведущие футбольные лиги Европы готовят заявление, требующее от Международной федерации футбола (FIFA) серьезных реформ. Руководство чемпионатов Англии, Германии, Италии и Испании настаивают на том, чтобы FIFA учитывала их мнение при составлении глобального футбольного календаря.

По информации некоторых инсайдеров, в документе может также содержаться требование отставки президента FIFA Джанни Инфантино.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
спортвидеоЕгор БедуляПолина Брабец

Как узаконить перепланировку и не потерять квартиру?

При желании сделать перепланировку нужно обращаться в БТИ

Сначала на место выезжает специалист, а затем собственника направляют по дальнейшему алгоритму действий

Читать
закрыть

Что не так с теорией о подмене Солнца?

Пользователи Сети развили новую теорию заговора

Читать
закрыть

Генетический скрининг для будущих родителей войдет в ОМС в 2027 году

Метод позволяет выявить носительство определенных генов и хромосомных маркеров

Читать
закрыть

Как новая "Семейная ипотека" повлияет на рынок недвижимости?

Эксперты допускают снижение продаж новостроек не менее чем на треть

Предполагается, что будет заметный крен в сторону загородного рынка

Читать
закрыть

Почему Китай-Город в Москве превратился в место встречи неформалов?

Молодые люди приходят сюда ради новых знакомств и ярких эмоций

Читать
закрыть

Чем косметологические процедуры угрожают россиянам?

Косметолог из Калининграда повредила клиентке тройничный нерв во время увеличения губ

У девушки началось онемение, отек и прострелы в ухе

Читать
закрыть

Чем грозит планете экстремальное усиление Эль-Ниньо?

Более 450 тысяч человек могут погибнуть к февралю 2026 года из-за аномальной жары

Читать
закрыть

Зачем в РФ хотят усилить контроль за средствами граждан?

Финансовые организации будут следить за компаниями, которые работают с большими объемами наличных

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика