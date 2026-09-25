25 сентября, 09:00Спорт
Ведущие футбольные лиги Европы готовят заявление, требующее от FIFA серьезных реформ
Ведущие футбольные лиги Европы готовят заявление, требующее от Международной федерации футбола (FIFA) серьезных реформ. Руководство чемпионатов Англии, Германии, Италии и Испании настаивают на том, чтобы FIFA учитывала их мнение при составлении глобального футбольного календаря.
По информации некоторых инсайдеров, в документе может также содержаться требование отставки президента FIFA Джанни Инфантино.
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