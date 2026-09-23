Футбольным болельщикам с 1 октября понадобится Fan ID для посещения матчей Кубка России. Такое распоряжение издали в правительстве.

Раньше карту болельщика спрашивали только на играх чемпионата, финале кубка и суперкубке. Теперь правило будет распространятся и на обычные кубковые встречи правда пока только на тех стадионах, которые принимают игры РПЛ.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.