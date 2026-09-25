Столичные колледжи открывают новый сезон профориентационных встреч для школьников. 26 сентября проект "ПРОсуббота" пройдет в центре "Профессии будущего".

Программа полностью погружает в рынок труда: участники узнают о практическом обучении и перспективах трудоустройства, смогут протестировать VR-тренажеры, чтобы попробовать себя в разных профессиях, например, пекаря или сварщика, а также пройти индивидуальные консультации с карьерными наставниками.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.