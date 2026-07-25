"Качество жизни": невролог рассказала, из-за чего появляются проблемы с памятью

Почему все чаще проблемы с памятью появляются у молодых? Из-за каких привычек возникают проблемы с памятью? О каких серьезных заболеваниях может сигнализировать забывчивость? Как понять, что пора бить тревогу?

Какие способы реально помогут натренировать память? Какие продукты нужно есть москвичам, чтобы все помнить?

На эти и другие вопросы в программе "Качество жизни" ответила врач-невролог Ильмира Пониковская.