25 июля, 07:00Общество
"Качество жизни": невролог рассказала, из-за чего появляются проблемы с памятью
Почему все чаще проблемы с памятью появляются у молодых? Из-за каких привычек возникают проблемы с памятью? О каких серьезных заболеваниях может сигнализировать забывчивость? Как понять, что пора бить тревогу?
Какие способы реально помогут натренировать память? Какие продукты нужно есть москвичам, чтобы все помнить?
На эти и другие вопросы в программе "Качество жизни" ответила врач-невролог Ильмира Пониковская.