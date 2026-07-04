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04 июля, 07:00

Общество

"Качество жизни": врач рассказала, сколько раз в неделю нужно заниматься спортом

"Качество жизни": врач рассказала, сколько раз в неделю нужно заниматься спортом

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Сколько раз в неделю нужно заниматься спортом? Какой спорт эффективно поможет похудеть? Какой спорт помогает поддерживать в норме сахар в крови и делает рельефным тело? Как правильно развивать выносливость?

Какой спорт подойдет для гибкости и осанки, а какой для улучшения работы мозга и концентрации внимания? Как понять, что тренировки не подходят, а наносят вред?

На эти и другие вопросы в программе "Качество жизни" ответила врач общей практики, заведующая терапевтическим отделением Ирина Корсун.

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