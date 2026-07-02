Центр проекта "Города-герои – города героев" провел встречу с экипажами автопробега

Ситуационный центр патриотического проекта "Города-герои – города героев" провел онлайн-встречу с экипажами автопробега "Дорогами народных ополченцев". Участники вышли на прямую связь из Тверской области, где в это время проходили торжественный митинг и возложение цветов у мемориала павшим воинам 158-й дивизии.

Автопробег "Дорогами народных ополченцев", который стартовал 22 июня, охватывает 20 регионов России, а также все регионы Белоруси. Колонна автомобилей проезжает по городам‑героям и местам подвигов добровольцев Великой Отечественной войны.

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