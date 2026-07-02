02 июля, 22:30Общество
Верховный суд России запретил "схему Долиной"
Верховный суд России запретил "схему Долиной". Теперь продавец не сможет вернуть себе квартиру, объявив себя жертвой мошенников, если покупатель является добросовестным приобретателем. Соответствующие разъяснения вошли в обзор судебной практики по оспариванию таких сделок.
С 1 июля дополнительную защиту сделок с недвижимостью обеспечит биометрия. Она позволит подписывать договоры купли-продажи онлайн. Для этого потребуется подтвержденная биометрия, зарегистрированная в приложении "Госуслуги Биометрия", а также квалифицированная электронная подпись.
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