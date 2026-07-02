Верховный суд России запретил "схему Долиной". Теперь продавец не сможет вернуть себе квартиру, объявив себя жертвой мошенников, если покупатель является добросовестным приобретателем. Соответствующие разъяснения вошли в обзор судебной практики по оспариванию таких сделок.

С 1 июля дополнительную защиту сделок с недвижимостью обеспечит биометрия. Она позволит подписывать договоры купли-продажи онлайн. Для этого потребуется подтвержденная биометрия, зарегистрированная в приложении "Госуслуги Биометрия", а также квалифицированная электронная подпись.

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