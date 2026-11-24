Федерация фигурного катания на коньках России изменила правила отбора на международные турниры. Она отменила автоматическую путевку на чемпионаты Европы и мира за победу на чемпионате России при квоте в 1–2 места, заменив ее оценкой совокупности результатов за первую половину сезона.

С чем связано решение федерации? Как это отразится на российских спортсменах? Об этом – в эфире телеканала Москва 24.