24 ноября, 23:45Спорт
Федерация фигурного катания на коньках РФ изменила правила отбора на мировые турниры
Федерация фигурного катания на коньках России изменила правила отбора на международные турниры. Она отменила автоматическую путевку на чемпионаты Европы и мира за победу на чемпионате России при квоте в 1–2 места, заменив ее оценкой совокупности результатов за первую половину сезона.
С чем связано решение федерации? Как это отразится на российских спортсменах? Об этом – в эфире телеканала Москва 24.