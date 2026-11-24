Житель Санкт-Петербурга нашел в городском парке 2 миллиона рублей. Он отнес их в полицию, а позднее узнал, что правоохранители не смогли найти владельца денег.

После этого мужчина подал заявление в МВД о признании права собственности на денежные средства, но получил отказ из-за якобы их неправильного хранения. Затем он подал иск в суд, который признал право собственности на находку.

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