24 октября, 15:15Общество
Более 300 мероприятий подготовили для участников фестиваля "Город профессий"
Более 300 мероприятий подготовили для школьников в рамках фестиваля колледжей "Город профессий" в Москве. Он проходит с 24 октября по 1 ноября.
Участники могут посетить мастер-классы, попробовать себя в разных специальностях и пообщаться с преподавателями и работодателями. На площадках фестиваля школьники, например, могут попробовать починить двигатель или приготовить блюдо вместе с шеф-поваром.
Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.