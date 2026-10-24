Улицы в центре Москвы перекроют 24 октября

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24 октября, 15:15

Общество

Более 300 мероприятий подготовили для участников фестиваля "Город профессий"

Более 300 мероприятий подготовили для участников фестиваля "Город профессий"

Фестиваль "Город профессий" поможет столичным школьникам выбрать будущую специальность

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Более 300 мероприятий подготовили для школьников в рамках фестиваля колледжей "Город профессий" в Москве. Он проходит с 24 октября по 1 ноября.

Участники могут посетить мастер-классы, попробовать себя в разных специальностях и пообщаться с преподавателями и работодателями. На площадках фестиваля школьники, например, могут попробовать починить двигатель или приготовить блюдо вместе с шеф-поваром.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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