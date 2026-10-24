В Москве стартовал фестиваль колледжей "Город профессий"

В Москве стартовал осенний фестиваль колледжей "Город профессий". В течение 9 дней школьники и их родители смогут познакомиться с разными специальностями: от ИT-инженерии до медицины и криминалистики.

Для участников подготовили мастер-классы от работодателей и партнеров колледжей. Подростки смогут попробовать себя в разных профессиях и пообщаться с представителями отраслей.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.