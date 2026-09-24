Собянин: более 500 детских садов построено в Москве за последние годы

Более 500 детских садов построили в Москве за последние годы. Сейчас в столице работает более 2 тысяч дошкольных учреждений, где трудятся около 20 тысяч воспитателей. Об этом сообщил Сергей Собянин в мессенджере MAX в преддверии профессионального праздника педагогов.

1 сентября в Пресненском районе открылся новый детский сад Романовской школы. В здании оборудовали групповые пространства, кабинеты для развивающих занятий, пищеблок полного технологического цикла и медицинский блок. На прилегающей территории появились детские и физкультурные площадки, теневые навесы и озеленение.

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